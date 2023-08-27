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У Польщі невідомі хакери втрутились у систему управління потягами та увімкнули гімн росії.

У Польщі невідомі хакери втрутились у систему управління потягами та увімкнули гімн росії.

(https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,30121177,ktos-wlamal-sie-na-kolejowa-czestotliwosc-i-sparalizowal-ruch.html)

Інцидент стався 25 серпня ввечері у місті Щецин. Зловмисники використали радіочастоти, якими користуються у залізниці та надіслали екстрений сигнал для зупинки потягів. Це спричинило припинення роботи двох ліній руху.

Згодом через системи сповіщення хакери увімкнули російський гімн і фрагмент промови путіна.

Загалом через інцидент зупинилися понад 20 потягів, їх рух змогли остаточно відновити близько 2 години ночі.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/36720

Новости портала «Весь Харьков»

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