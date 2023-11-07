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У Польщі перевізники заблокували рух вантажівок з України

У Польщі перевізники заблокували рух вантажівок з України

У Держприкордонслужбі зазначили, що поступове блокування почалося після 13:00 у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене".

Протестувальники незадоволені надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Вони вимагають, зокрема, повернути практику отримання дозволів для українських транспортних фірм і посилити правила перевезення.

Організатори протесту обіцяють пропускати по одній вантажівці на годину.

Також пропускатимуть вантажівки з вантажем безпекового і гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин і продукти, що швидко псуються.

Акція запланована щонайменше до кінця року.

Посол України у Польщі Василь Зварич засудив дії організаторів.

"Перекриття польськими перевізниками доріг — болючий удар у спину Україні, яка потерпає від російської агресії.

Під загрозою коридори солідарності між Україною та ЄС. Закликаємо припинити блокаду кордону!", — написав він.

У Польщі перевізники заблокували рух вантажівок з України

Джерело: https://t.me/znua_live/119984

Новости портала «Весь Харьков»

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