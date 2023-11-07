У Польщі перевізники заблокували рух вантажівок з України
У Держприкордонслужбі зазначили, що поступове блокування почалося після 13:00 у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене".
Протестувальники незадоволені надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
Вони вимагають, зокрема, повернути практику отримання дозволів для українських транспортних фірм і посилити правила перевезення.
Організатори протесту обіцяють пропускати по одній вантажівці на годину.
Також пропускатимуть вантажівки з вантажем безпекового і гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин і продукти, що швидко псуються.
Акція запланована щонайменше до кінця року.
Посол України у Польщі Василь Зварич засудив дії організаторів.
"Перекриття польськими перевізниками доріг — болючий удар у спину Україні, яка потерпає від російської агресії.
Під загрозою коридори солідарності між Україною та ЄС. Закликаємо припинити блокаду кордону!", — написав він.
Джерело: https://t.me/znua_live/119984