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У соцмережах нагнітають паніку стосовно подорожчання життя в Україні. Це роблять російські боти

У соцмережах нагнітають паніку стосовно подорожчання життя в Україні. Це роблять російські боти

Брехня: на побитих війною українцях наживаються, постійно піднімаючи ціни. Через те, що ціни ростуть, люди в Україні скоро почнуть голодувати, пишуть користувачі соцмереж.

Правда: подібні коментарі пишуть російські боти на замовлення однієї з координаційних груп пропагандистів. У цій та їй подібним спільнотам дають вказівки користувачам соцмереж щодо поширення наративів, які матимуть психологічний вплив на українське суспільство.

Так, росіяни отримали завдання писати невдоволені коментарі щодо підняття цін від імені українців, аби склалося враження, що українське суспільство – нестабільне, а українська влада розкрадає людей.

Насправді ціни на товари та послуги в Україні підвищуються саме через росію. Адже виробництво страждає через руйнування окупантами інфраструктури, замінування та порушення постачання; попит на безпеку зріс, а отже зросли і ціни на відповідні товари; довіра до бізнесу знизилася через війну.

Та й паніки з приводу цін в Україні немає – українці не голодують, працюють, допомагають армії та роблять все, аби пришвидшити перемогу.

Джерело: https://t.me/spravdi/34093

Новости портала «Весь Харьков»

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