У світі зараз точиться 59 військових конфліктів — найбільше з часів Другої світової війни

Як це впливає на сучасні тренди в мілітаризації, дослідили аналітики Інституту економіки та миру (IEP).

Одна з тенденцій — зростання військових витрат з одночасним зниженням частки цих витрат у національних ВВП.

При цьому частка військового бюджету в глобальній економіці становить приблизно половину пікових значень, що спостерігалися в розпал Холодної війни.

Друга тенденція — зниження чисельності військ на тлі появи технологічних інновацій.

Така динаміка зберігається протягом трьох останніх десятиліть.

На думку авторів доповіді, найважливіше місце в національній економіці військова сфера посідає в КНДР (щонайменше 24% ВВП за даними 2023 року), Афганістану (10%), Оману (5,9%), Алжиру (4,8%), Малі, Марокко та Саудівської Аравії (4,5%).

Серед держав колишнього СРСР вище за інших у списку перебувають Вірменія (4,2%) та Азербайджан (3,8%), які тривалий час вели боротьбу за Карабах.

В економіці США військові витрати становлять 3,1% (4,7% п’ятнадцять років тому).

У 2022 році Сполучені Штати витратили на оборону $736 млрд, що помітно перевищує військові витрати Китаю ($282 млрд), Індії ($75), Великої Британії ($69) і росії ($63 млрд).

Загальна кількість військовослужбовців у світі скоротилася з 30 мільйонів осіб у 1995-му до 28 млн у 2019-му.

За даними IEP, єдиною великою державою, де спостерігалося збільшення загальної чисельності військ, є Індія.

Високий цей показник також в Еритреї (5476 військових на 100 тисяч населення), Північній Кореї (4837), Ізраїлі (1875), Вірменії (1542), Греції (1384), Південній Кореї (1303), на Тайвані (1240), Шрі-Ланці (1168), у Лівані (1092) та Україні (1376).

Експерти підрахували, що найбільшу військову міць наразі мають США. Китай, за їхніми оцінками, може похвалитися 0,91% від військового потенціалу США, росія — 0,9%.

До списку країн із найбільшими військовими можливостями увійшли також Франція, Велика Британія, Індія, Японія, Південна Корея та Італія.

При оцінці вони використовують власну методологію, що враховує не кількість одиниць військової техніки, а технологічні відмінності різних поколінь і класів.

Наприклад, експерти не ставлять знак рівності між винищувачами Су-27 або F-16 та більш передовим літаком F-35.

Аналітики IEP вважають, що з 2008 року рівень мілітаризації у глобальному масштабі знижувався.

Ця тенденція повернулася назад 2022 року і, за прогнозами авторів доповіді, зростатиме щонайменше протягом п'яти років.

Інфографіка: Voice of America

Джерело: https://t.me/znua_live/161625

Новости портала «Весь Харьков»