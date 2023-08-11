У Запорізькій області окупанти кремують своїх «200-х», а на Херсонщині – закопують на двох локаціях

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Таким чином командування загарбників намагається приховати щоденні втрати особового складу на Сході й Півдні України та утилізує їх на ТОТ, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

- Поблизу Мелітополя на відкритій місцевості майже безперервно кремують тіла військових рф, які звозять вантажівками. Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.

Маляр додала, щодня до моргу Чаплинської районної лікарні противник завозить своїх загиблих з Херсонського напрямку – їх прикопують на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

Джерело: https://t.me/spravdi/32397

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