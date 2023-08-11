Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:43
Просмотров: 77

У Запорізькій області окупанти кремують своїх «200-х», а на Херсонщині – закопують на двох локаціях

У Запорізькій області окупанти кремують своїх «200-х», а на Херсонщині – закопують на двох локаціях

Фото ілюстративне

Таким чином командування загарбників намагається приховати щоденні втрати особового складу на Сході й Півдні України та утилізує їх на ТОТ, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

- Поблизу Мелітополя на відкритій місцевості майже безперервно кремують тіла військових рф, які звозять вантажівками. Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.

Маляр додала, щодня до моргу Чаплинської районної лікарні противник завозить своїх загиблих з Херсонського напрямку – їх прикопують на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

Джерело: https://t.me/spravdi/32397

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Африканські країни вимагають від кремля виконання зобов'язань по «зерновій угоді», а не подачок
Сегодня 08:57    19
Непреодолимая экономическая оппозиция (рф)
Сегодня 08:46    40
Харківщина, 11 серпня
Сегодня 08:41    47
Депутатів Богдана Торохтія та Анатолія Гунька виключили з фракції "Слуга народу"
Сегодня 08:35    52
Кремль отрезает жителей России от информации о войне, отключая VPN, - британская разведка
Сегодня 08:25    63
У Польщі заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже минув
Сегодня 08:14    74
Війна, розпочата путіним в Україні, дедалі активніше проявляє себе в самій рф
Сегодня 08:04    85
Большинство стран россию видит в негативном свете
Сегодня 07:57    81
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно
Сегодня 07:53    86
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 серпня 2023 року
Сегодня 07:50    71
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 