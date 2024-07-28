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Населення України становить приблизно 34,9 мільйона людей, враховуючи окуповані території

Населення України становить приблизно 34,9 мільйона людей, враховуючи окуповані території

Населення України становить приблизно 34,9 мільйона людей, враховуючи окуповані території

А у 2035 році нас буде 35,3 мільйона.

Також аналіз демографів показує, що зростання кількості людей відбудеться майже в усіх вікових групах крім наймолодших, 30-39 років та 60-69 років.

Втім, треба розуміти, що оцінювати і прогнозувати кількість населення в Україні складно, бо ми точно не знаємо, як далі буде точитись війна і в якій гуманітарній, соціальній ситуації буде Україна.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3885

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Темы: україна

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