Иллюстрация современной россии: худой старик-доброволец, идущий на войну, которого провожает орава откормленных чиновников.

- Это про них Россттат пишет, что больше не осталось семей в россии, которым хватает денег только на еду.

- Это о росте их благосостояния бодро рапортуют статисты.

- Это им жить стало только лучше, но купить холодильник или стиральную машинку не в кредит они по-прежнему не могут.

- Это они живут в сёлах с отсутствующими дорогами, куда ни за что не доедет ни один врач.

И это они идут умирать на войну, потому что это их единственный шанс сыграть в рулетку и попробовать жизнь не впроголодь. Если удастся выжить, конечно.

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Сначала путин уничтожил все независимые СМИ.

Потом устранил конкурентов-оппозиционеров.

Затем загнал граждан под плинтус нищеты.

Потом на этих же граждан накинул удавку пропаганды.

Одновременно с этим он похоронил экономику.

Стёр в порошок научный прогресс, медицину и искусство.

Разворовал страну.

Начал войну и объявил мобилизацию.

Погубил сотни тысяч жизней.

И всё это происходило с молчаливого согласия. С полным ощущением собственной безнаказанности. С ощущением божественной непогрешимости.

Отсюда религиозный, фанатичный, всё оправдывающий садизм, якобы наставляющий на путь истинный.

Если существует страх ответственности – то существуют сомнения в правильности поступков.

Благодаря покорному народу путин этого лишён.

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