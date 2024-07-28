Иллюстрация современной россии: худой старик-доброволец, идущий на войну, которого провожает орава откормленных чиновников.
- Это про них Россттат пишет, что больше не осталось семей в россии, которым хватает денег только на еду.
- Это о росте их благосостояния бодро рапортуют статисты.
- Это им жить стало только лучше, но купить холодильник или стиральную машинку не в кредит они по-прежнему не могут.
- Это они живут в сёлах с отсутствующими дорогами, куда ни за что не доедет ни один врач.
И это они идут умирать на войну, потому что это их единственный шанс сыграть в рулетку и попробовать жизнь не впроголодь. Если удастся выжить, конечно.
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Сначала путин уничтожил все независимые СМИ.
Потом устранил конкурентов-оппозиционеров.
Затем загнал граждан под плинтус нищеты.
Потом на этих же граждан накинул удавку пропаганды.
Одновременно с этим он похоронил экономику.
Стёр в порошок научный прогресс, медицину и искусство.
Разворовал страну.
Начал войну и объявил мобилизацию.
Погубил сотни тысяч жизней.
И всё это происходило с молчаливого согласия. С полным ощущением собственной безнаказанности. С ощущением божественной непогрешимости.
Отсюда религиозный, фанатичный, всё оправдывающий садизм, якобы наставляющий на путь истинный.
Если существует страх ответственности – то существуют сомнения в правильности поступков.
Благодаря покорному народу путин этого лишён.
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