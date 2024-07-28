Для нас день початку Олімпіади мав стати особливим - ГУР

Не секрет, що в підрозділі ГУР МО України «Артан» багато спортсменів. Дехто - міг би зараз готуватися до стартів на олімпійських майданчиках в Парижі.

Але сьогодні ми не у спортивній формі, без мʼячів і без шпаг, без боксерських рукавичок і не в кімоно. Сьогодні ми, як і сотні наших спортсменів-побратимів на різних ділянках фронту, виглядаємо так, як на цих «олімпійських листівках».

А майже 500 спортсменів уже ніколи не вийдуть на старт. Вони поклали голову у боротьбі з російським агресором, стали нашими Янголами спорту.

Попри все - наш синьо-жовтий прапор буде у Франції. Лунатиме наш Гімн на честь чемпіонів. Знаємо, що кожен з українських спортсменів змагатиметься не лише за себе, а й з нас та за наших полеглих побратимів.

Перемог нам! Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4148

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