На фоне бесконечной тянучки с передачей Украине истребителей F-16 стали появляться пессимистичные заявления о том, что в том количестве, в котором мы получим эти самолёты, они никак не повлияют на ход боевых действий. И, на первый взгляд, сказать, что в этих пессимистичных заявлениях нет рационального зерна нельзя, ведь обещанная первая партия F-16 будет состоять из 6 истребителей, а до конца 2024 года мы в лучшем случае получим 20 самолётов!

Казалось бы, какие задачи может решить группа из 6 самолётов или даже 20?

Но, с другой стороны, почему-то, когда я слышу про “F-16 не сделают погоды…” я начинаю испытывать устойчивое дежавю.

Дело в том, что когда Украина получила первую партию из 4 единиц РСЗО М142 HIMARS в июне 2022, так же звучало, а что они сделают для сотен километров фронта? Нам нужны сотни М142 HIMARS!!!!

И, что? М142 HIMARS решили задачи тактического или даже оперативно-тактического характера?

Точечное применение ограниченного количества М142 HIMARS на правом берегу Херсонской области привело к тому, что российские оккупанты там оказались в изоляции. Фактически, за 4 месяца были сформированы условия для выдавливания РОВ с правого берега и не без помощи нескольких единиц М142 HIMARS, которые тоже, не должны были “сделать погоды…”

F-16 обладают широчайшей номенклатурой ракетного вооружения, которое может быть использовано для выполнения разнообразных задач. И я более чем уверен, что применение F-16 будет схоже с применением М142 HIMARS, точечным и ювелирным, направленным на выполнение определённого спектра задач, где количество не так важно как качество.

Поэтому, абсолютно не разделяю пессимистичных высказываний относительно первоначального малого количества F-16 и их бессмысленности. Конечно, если микроскопом забивать гвозди, то и вправду теряет свой первоначальный смысл, а если нет… М142 HIMARS яркий пример именно правильного применения нужного инструментария.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22250

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