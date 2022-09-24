У звільнений Вовчанськ можна дістатися лише човном: мости зруйновані (фото)

У звільнений Вовчанськ Харківської області можна дістатися лише човном: мости зруйновані. Фото опублікував голова Нацполіції України Ігор Клименко.

"Міст зруйнований, а мешканці фактично відірвані від решти населених пунктів. Від Вовчанська до кордону з Росією – 3 км. Тут відсутні електро-, газо-, водопостачання та зв'язок. Але повернуто поліцейську присутність. Щоправда, райвідділ понівечено, осквернено символікою російських загарбників і він засмічений різними речами, які вкрали російські окупанти у місцевих. Приблизно така сама ситуація в інших звільнених містах", - зазначив Клименко.

За його словами, у Козачій Лопані у райвідділі була катівня. Місцеві жителі показали братську могилу, де загарбники ховали загиблих. Найближчим часом туди прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи.

Відрізаним від "великої землі" став не лише Вовчанськ. У Зміївському районі, де мости також зруйновані, місцеві активісти налагодили човнову переправу, створили приблизний розклад перевезень. Човнами користувалися десятки місцевих жителів – об'їзд був величезний, близько 100 кілометрів. Водою на роботу діставався медперсонал лікарні, люди возили родичам продукти і навіть перевозили мертвих, щоб їх поховати. Вже у вересні від великого світу фактично відрізаним виявилося прикордонне село Уди Золочівського району. Уди постійно зазнавали російських обстрілів через близькість до кордону. Після руйнування мосту люди почали користуватися човном, який був у місцевого мешканця. Коли не було обстрілів, влада села та волонтери прив'язувала пакети на дерево, чоловік припливав, забирав. Якщо були поранені, військові допомагали евакуювати їх.

Із визволенням життя починає швидко повертатися до деокупованих населених пунктів: замість мостів робляться тимчасові понтонні переправи. Так, в Ізюмському районі шляховики працювали цілодобово і звели переправу лише за три дні. Можна тільки уявити, якими темпами проходитиме відновлення після закінчення війни - напевно наші ремонтники зможуть позмагатися з японцями, які славляться швидким відновленням інфраструктури після стихійних лих на кшталт землетрусу. Нещодавно таке припущення висловив відомий телеведучий Дмитро Комаров, який відвідав Харків після ракетного обстрілу, під час якого постраждала будівля БТІ та Павлівська площа.

"Раніше я дивувався, коли бачив супершвидкісні ремонти в Токіо. Але скажу, що Харків не поступається йому", - заявив ведучий "Світу навиворіт".

Джерело: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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