Убытки агросектора уже достигают $40,2 млрд — глава комитета агрополитики

За время войны прямые и косвенные убытки агросектора уже достигают $40,2 млрд. В то же время, пока украинские территории еще находятся во временной оккупации, полностью убытки просчитать сложно.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает Интерфакс-Украина.

«Подтвержденный прямой ущерб аграрной отрасли превысил $8,7 млрд. Речь идет о разрушении инфраструктуры, хозяйственных объектов, логистических цепочках, уничтожении и хищении врагом зерна и сельхозтехники. А еще есть косвенные убытки — по меньшей мере в $30,5 млрд. К сожалению, не окончательная цифра. Когда мы точно подсчитаем ущерб, нанесенный в результате подрыва врагом Каховской ГЭС, сумма будет гораздо больше», — сказал депутат.

По его словам, сложно оценить последствия загрязнения сельскохозяйственных угодий взрывоопасными предметами, разрушение верхних слоев почвы из-за «прилетов» и подрывов во время разминирования.

«Мы видим, что большая территория заминирована. Потенциально загрязнены взрывоопасными предметами 174 тыс. квадратных километров украинских земель. И это без учета временно оккупированных регионов», — отметил нардеп.

Гайду также отметил, что государство пока не может самостоятельно покрыть потребности пострадавших фермеров и обещает привлекать международных партнеров для поддержки агросектора.

Джерело: minfin.com.ua

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