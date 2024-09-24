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Удари прийшлися по чотирьох районах Харкова
Ворог завдає ударів КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Будьте обережні! — міський голова Харкова Ігор Терехов.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста.
UPD
Маємо попередню інформацію про потрапляння КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.
За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, на жаль, є загиблі.
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