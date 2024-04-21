Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 145

Удмурти хоч на хвилину відчули себе канадцями

Удмурти хоч на хвилину відчули себе канадцями

Пропаганда навіть не стала цього разу особливо наполягати на «знищенні чернігівських морпіхів» або «десятків іноземних найманців». І не тільки тому, що вже особливо і не потрібно, а тому що нещодавно вже гучно фейканула з ними. І аж на самому «Первом канале», який випустив сюжет.

Автор репортажу – «воєнкор» Гусейн Гусейнов іде місцями нібито нещодавніх боїв на Донбасі і підходить до російського «визволителя» (звісно, заблюреного). Той показує Гусейнову шеврони: «Були взяті трофеї у «двохсотих» українців. Шеврони України, Канади». Після цього закадровий голос каже, що «присутність найманців у лавах ЗСУ вже давно ні для кого не секрет».

НАСПРАВДІ, цей сюжет вийшов тільки у випуску новин, який показали в етері на далекосхідні регіони рф. Але терміново вирізали з випуску під час показу в центральній частині росії. Все через те, що «канадські шеврони» виявилися з гербом Удмуртії.

Подібних «ляпів» в історії головних федеральних телеканалів рф з часів «розіп’ятого хлопчика в трусиках» було багато. Але з огляду на те, що ростовська «журналістка» Юлія Чумакова, яка і «знайшла хлопчика», продовжує керувати Південноросійським бюро «Первого канала», ніякі це не ляпи, а цілеспрямована політика. Яка всіляко підтримується і заохочується.

Хоча з іншого боку, тим же удмуртам, гадаємо, було приємно хоча б на хвилинку (нехай і так ганебно) відчути себе канадцями. Адже середня зарплата в Удмуртії складає $545, а в Канаді – $3500.

Джерело: spravdi.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Список країн, які долучилися до чеської ініціативи з закупівлі артснарядів Україні, станом на 20 квітня
Сегодня 10:55    86
Германия стала массово отклонять заявки россиян на убежище
Сегодня 10:41    135
У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів
Сегодня 10:28    125
Закон про конфіскації російських активів, прийнятий Палатою представників
Сегодня 10:15    114
США можуть направити додаткових військових радників в Україну
Сегодня 10:02    115
21 квітня 1944 року на Рівненщині відбувся найбільший бій в історії УПА
Сегодня 09:49    123
В «днр» убили американца с российским паспортом.
Сегодня 09:24    128
«Київ – російське місто»: як кремлівська пропаганда бреше про столицю України
Сегодня 09:12    143
В «днр» ликвидируют «мгб»
Сегодня 08:26    143
россияне финансируют значительное количество программ, целью которых является перевоспитание украинских детей с временно оккупированных территорий
Сегодня 08:15    128
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 