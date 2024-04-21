Пропаганда навіть не стала цього разу особливо наполягати на «знищенні чернігівських морпіхів» або «десятків іноземних найманців». І не тільки тому, що вже особливо і не потрібно, а тому що нещодавно вже гучно фейканула з ними. І аж на самому «Первом канале», який випустив сюжет.

Автор репортажу – «воєнкор» Гусейн Гусейнов іде місцями нібито нещодавніх боїв на Донбасі і підходить до російського «визволителя» (звісно, заблюреного). Той показує Гусейнову шеврони: «Були взяті трофеї у «двохсотих» українців. Шеврони України, Канади». Після цього закадровий голос каже, що «присутність найманців у лавах ЗСУ вже давно ні для кого не секрет».

НАСПРАВДІ, цей сюжет вийшов тільки у випуску новин, який показали в етері на далекосхідні регіони рф. Але терміново вирізали з випуску під час показу в центральній частині росії. Все через те, що «канадські шеврони» виявилися з гербом Удмуртії.

Подібних «ляпів» в історії головних федеральних телеканалів рф з часів «розіп’ятого хлопчика в трусиках» було багато. Але з огляду на те, що ростовська «журналістка» Юлія Чумакова, яка і «знайшла хлопчика», продовжує керувати Південноросійським бюро «Первого канала», ніякі це не ляпи, а цілеспрямована політика. Яка всіляко підтримується і заохочується.

Хоча з іншого боку, тим же удмуртам, гадаємо, було приємно хоча б на хвилинку (нехай і так ганебно) відчути себе канадцями. Адже середня зарплата в Удмуртії складає $545, а в Канаді – $3500.

Джерело: spravdi.gov.ua

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