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Угорщині не подобається наша мова

Угорщині не подобається наша мова

Газета Magyar Nemzet, яка входить до неформальної медіаімперії під контролем угорського прем’єра, перед візитом до Ужгорода глави МЗС Угорщини Петера Сійярто опублікувала статтю, в якій критикує ситуацію з українськими медіа.

Газета, зокрема, критикує діяльність "Медіацентру Україна": "Вони дають додаткові поради кореспондентам, які потрапляють до східноєвропейської країни, щодо того, що дозволено, а що ні. Наприклад, розповідають, як правильно описувати й вимовляти назви населених пунктів українською мовою – опускаючи їхні оригінальні російські назви. Згідно з цим, не Кієв, а Київ, не Харьков, а Харків, не Днєпр, а Дніпро, не Донбасс, а Донбас, і, нарешті, Одесса може бути тільки Одесою".

Критикує газета і незалежні українські видання, стверджуючи, що ті нібито на гроші Сороса чи гроші європейських платників податків публікують матеріали, які задовольняють українську владу.

Серед них газета згадує і "Європейську правду", критикуючи її за "антиугорські статті" і навіть написання в коментарях соцмереж назв ворожих країн і політиків з малої літери.

В той же час, як приклад, видання згадує особу "телеведучої, яка виступає за мир" Діани Панченко, яка закликала своїх колег, які працюють в Україні, тимчасово покинути країну, якщо вони хочуть вільно працювати

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/40468

Новости портала «Весь Харьков»

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