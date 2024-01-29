Угорщині не подобається наша мова

Газета Magyar Nemzet, яка входить до неформальної медіаімперії під контролем угорського прем’єра, перед візитом до Ужгорода глави МЗС Угорщини Петера Сійярто опублікувала статтю, в якій критикує ситуацію з українськими медіа.

Газета, зокрема, критикує діяльність "Медіацентру Україна": "Вони дають додаткові поради кореспондентам, які потрапляють до східноєвропейської країни, щодо того, що дозволено, а що ні. Наприклад, розповідають, як правильно описувати й вимовляти назви населених пунктів українською мовою – опускаючи їхні оригінальні російські назви. Згідно з цим, не Кієв, а Київ, не Харьков, а Харків, не Днєпр, а Дніпро, не Донбасс, а Донбас, і, нарешті, Одесса може бути тільки Одесою".

Критикує газета і незалежні українські видання, стверджуючи, що ті нібито на гроші Сороса чи гроші європейських платників податків публікують матеріали, які задовольняють українську владу.

Серед них газета згадує і "Європейську правду", критикуючи її за "антиугорські статті" і навіть написання в коментарях соцмереж назв ворожих країн і політиків з малої літери.

В той же час, як приклад, видання згадує особу "телеведучої, яка виступає за мир" Діани Панченко, яка закликала своїх колег, які працюють в Україні, тимчасово покинути країну, якщо вони хочуть вільно працювати

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/40468

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