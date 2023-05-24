Украина - восьмая в рейтинге самых несчастных стран мира

Список несчастных стран публикует The Telegraph. Отмечается, что «Индекс нищеты» ежегодно составляет Стив Ханке - профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса. При составлении рейтинга в основном учитываются экономические показатели стран (безработица, инфляция, ставки по кредитам, уровень ВВП).

В этом году тройка самых несчастных: Зимбабве, Венесуэла и Сирия. Россия занимает 79 место из 157. А наименее несчастной стала Швейцария - она на последнем месте.

Что странно, но в рейтинге счастливых стран Украина в 2023 поднялась по сравнению с прошлыми годами.

Джерело: https://t.me/u_now/98133

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