Украинское контрнаступление будет очень длинным и очень кровавым, - генерал США Марк Милли

По его словам, война на бумаге и настоящая война – это разные вещи.

«Контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем прогнозировали, но это не удивляет. Силы обороны продвигаются уверенно и целенаправленно. Украинцы борются за свое существование. Они воюют против огромной страны со 140-миллионным населением и многочисленной армией, имеющей много военной техники», - заявил генерал армии США.

Джерело: https://t.me/u_now/103342

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