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Україні не вистачає питної води

Україні не вистачає питної води

За даними Міжнародної організації з міграції, близько 700 тис людей в Україні стикнулися з проблемами з водопостачанням та питною водою

Як заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін: одним з напрямків подолання гострої фази кризи є консолідація українського бізнесу для допомоги постраждалим від вибуху на Каховській ГЕС.

Зокрема, понад 5 млн л питної води на суму 35 млн грн було безкоштовно передано IDS Ukraine (Моршинська, Аква Лайф) мешканцям південних регіонів України, які потерпають від руйнівних наслідків катастрофи.

За сприяння ОП та місцевої влади вдалося налагодити постійний потік гуманітарних поставок компанією питної води для мешканців постраждалих громад, який зараз становить 200-300 тис. літрів на добу.

Джерело: https://t.me/u_now/103062

Новости портала «Весь Харьков»

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