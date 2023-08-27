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Україна атакувала Курск рф картонними безпілотниками: русня вже почала скиглити

Україна атакувала Курск рф картонними безпілотниками: русня вже почала скиглити

16 дронів-камікадзе завдали удару по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також були уражені радари комплексу С-300 та два «Панциря».

Ці БПЛА літають на 120 км і самостійно приземляються. Також вони несуть вибухівку.

(https://focus.ua/uk/digital/553101-smertonosnye-drony-iz-kartona-i-reziny-kak-bpla-pomogut-borotsya-s-vs-rf-video)

Макулатура нищить русняві літаки )))

Джерело: https://t.me/radarbay/14633

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