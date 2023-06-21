Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 130

«Україна й США зацікавлені у провокаціях проти рф» та «напруга між Вашингтоном і Берліном»: які наративи просувала пропаганда рф у країнах Глобального Півдня

«Україна й США зацікавлені у провокаціях проти рф» та «напруга між Вашингтоном і Берліном»: які наративи просувала пропаганда рф у країнах Глобального Півдня

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дослідив, які небезпечні фейки російської пропаганди потрапляють в інформаційний простір країн Африки, Латинської Америки, Туреччини та Єгипту

У країнах Африки кремлівські фейкороби поширюють меседжі, що залякували перспективою «застосування ядерної зброї росією у разі продовження постачання зброї Україні». Ключовими маркерами, які на думку роспропаганди мають відмовити Захід від постачання Україні зброї, є «глобальна катастрофа», «апокаліпсис» і «Третя світова». Активно поширювався і наратив, нібито «Україна/США створюють/планують провокації проти росії».

Інфопростір Аргентини та Бразилії насичений російськими темами про: «заклики до мирних переговорів» (на умовах кремля, звісно), виправдання війни рф проти України, просування тверджень щодо «підконтрольності» України США та дискредитацію української армії.

На медіапростір Туреччини і Єгипту впливали кремлівські меседжі на тему «проблем з релігією в Україні», примушення України до перемовин, «постачанням зброї для України підтверджується, що Захід воює проти рф». Ще одним з наративів, який ширився у згаданих країнах, був нібито розбрат країн ЄС між собою. Зокрема, «причиною сварок та розколів» називається Україна. Наприклад, «українська криза викликає напругу у відносинах між Вашингтоном і Берліном».

Джерело: https://t.me/spravdi/30588

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Украине с 24 февраля 2022 года погибли не менее 9083 мирных жителей, еще 15 779 пострадали, - ООН
Сегодня 09:27    120
“Укроборонпром” заявляет об успешном применении украинского БПЛА на 1000 км
Сегодня 09:03    149
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:57    131
Харківщина. 21 червня
Сегодня 08:53    109
Контррозвідка СБУ викрила зрадника, який хотів «переманити» українських військових пілотів на сторону рф
Сегодня 08:52    138
кремлівські сходки: Залужний робить свою справу, а путін – заїкається
Сегодня 08:41    148
Байден раптом здійняв ядерну бучу по Білорусі. Все тому, що бульбофюрер боїться вторгнення
Сегодня 08:30    144
Оленевод передернул затвор
Сегодня 08:20    166
Результати НАБУ, САП і ВАКС за першу половину червня
Сегодня 08:08    133
ISW, 20 июня
Сегодня 08:05    124
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 