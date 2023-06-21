«Україна й США зацікавлені у провокаціях проти рф» та «напруга між Вашингтоном і Берліном»: які наративи просувала пропаганда рф у країнах Глобального Півдня

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дослідив, які небезпечні фейки російської пропаганди потрапляють в інформаційний простір країн Африки, Латинської Америки, Туреччини та Єгипту

У країнах Африки кремлівські фейкороби поширюють меседжі, що залякували перспективою «застосування ядерної зброї росією у разі продовження постачання зброї Україні». Ключовими маркерами, які на думку роспропаганди мають відмовити Захід від постачання Україні зброї, є «глобальна катастрофа», «апокаліпсис» і «Третя світова». Активно поширювався і наратив, нібито «Україна/США створюють/планують провокації проти росії».

Інфопростір Аргентини та Бразилії насичений російськими темами про: «заклики до мирних переговорів» (на умовах кремля, звісно), виправдання війни рф проти України, просування тверджень щодо «підконтрольності» України США та дискредитацію української армії.

На медіапростір Туреччини і Єгипту впливали кремлівські меседжі на тему «проблем з релігією в Україні», примушення України до перемовин, «постачанням зброї для України підтверджується, що Захід воює проти рф». Ще одним з наративів, який ширився у згаданих країнах, був нібито розбрат країн ЄС між собою. Зокрема, «причиною сварок та розколів» називається Україна. Наприклад, «українська криза викликає напругу у відносинах між Вашингтоном і Берліном».

Джерело: https://t.me/spravdi/30588

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