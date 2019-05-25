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Українець Клих розпочав голодування в російській тюрмі – правозахисниця

Українець Клих розпочав голодування в російській тюрмі – правозахисниця

Українець Станіслав Клих розпочав голодування в російській тюрмі, повідомила правозахисниця Тетяна Щур у Facebook.

«Сьогодні подзвонила мама Станіслава Клиха і повідомила, що він оголосив голодування. Так він сказав їй по телефону. Просто вже більше неможливо терпіти: ні холод в камері, ні погану їжу, від якої постійно нудить, а головне забуття! Надія, розбуджена очікуванням змін, загрожує обернутися новим відчаєм. Голодування Стаса – це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту», – написала Щур у ніч на 24 травня.

На початку січня уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила омбудсмену України Людмилі Денісовій, що Станіславу Клиху зробили усі необхідні аналізи, і «діагноз раку, який він підозрює у себе, не підтверджується».

Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також у цій справі проходив іще один українець – Микола Карпюк. Клих провину заперечує, а його родина й друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі. У жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок. Клих наголошував, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання російське слідство отримало від нього під тортурами.

Про проблеми зі здоров’ям, зокрема з психічним станом Станіслава Клиха через значний психологічний тиск за ґратами в Росії, неодноразово повідомляли адвокати й правозахисники. Останнім часом Клих також сам скаржився на сильний біль у серці, нирках, печінці, на проблеми з ногами і підозрював імовірне захворювання на рак шкіри.

Источник: radiosvoboda.org

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