Україною шириться вірус лихоманки Західного Нілу

Ігор Кузін – заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України та епідеміолог розповів про лихоманку Західного Нілу, яка шириться Україною.

"У нас є певний зсув температур по регіонах країни. Якщо раніше ми говорили, що лихоманка Західного Нілу може поширюватися в Херсонській, Одеській областях і в Криму, то зараз велика частина центральної України стає сприятливою для цього", – пояснив лікар.

Наразі специфічної вакцини від вірусу в Україні немає. Однак хвороби можна уникнути.

Джерело: https://t.me/raddjd/26953

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