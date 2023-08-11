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Українські шахтарі в темряві підземелля читають газету "За Самостійну Україну".

Українські шахтарі в темряві підземелля читають газету За Самостійну Україну.

Дуже промовистий бофон ОУН з 1947 року.

У кожного завжди є шанс знайти шлях до визволення, в якій темряві він не перебував би... Був цей шанс і в шахтарів Донбасу, особливо в роки II Світової війни.

В часи німецької окупації там сформувалося досить потужне й розгалужене підпілля ОУН, адже носіями української свідомості й національної пам"яті Півдня і Сходу були ті, хто врятувався від Голодомору, завербувавшись на шахти й заводи. Майже все це потім захлинулося в потопі "руzzкого міра". Тепер на окупованому Донбасі знову ссср, в найжахливішому, путінському неосталінському варіанті.

Інколи невикористання шансу на завтра повертає нас у вчора...

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6418

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