"Українська правда" заявила про "системний тиск" з боку Офісу президента

За твердженням журналістів, ОПУ блокує спікерів від влади щодо спілкування з "УП" та участі в організованих ЗМІ заходах. Також редакція заявила про тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з виданням.

Ще одним прикладом втручання, на думку "УП", є "відверто емоційне спілкування" президента Володимира Зеленського з журналістом "Української правди" Романом Кравцем на форумі "Україна 2024. Незалежність" наприкінці серпня.

https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2024/10/9/7478844/

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27589

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