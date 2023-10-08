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Українським друзям, які пишуть, що кордон прорвали "бомжі у тапках" — пояснення ситуації від Ігаля

Українським друзям, які пишуть, що кордон прорвали бомжі у тапках — пояснення ситуації від Ігаля

ХАМАС, як і "Ісламський джихад", і особливо "Хезболла" — це все союзники чи проксі Ірану. Озброює та спонсорує ці угруповання Іран. Готує також Іран. Війна йде з Іраном, а не з "бомжами". Говорити, що війна йде тільки з якимось ХАМАСом (або іншими угрупованнями) - це приблизно як говорити, що Україна з 2014 року воювала лише з "Л/ДНР" — мовляв, велика українська армія не могла "впоратися" з якимись бомжами з ОРДЛО.

Згадайте, як вас усі ці роки злило, що чинник росії замовчується на міжнародній арені, як вас злило, коли казали, що це "громадянська війна" і українці там воюють з якимись сепаратистами і все, а москва, мовляв, тут не до чого.

Військовий потенціал Ірану великий, це грізний і серйозний ворог, що за багатьма параметрами перевершує нас — наприклад, за розміром збройних сил, наявності усіляких угруповань та міліцій, банально за ресурсними показниками та кількістю населення, за ракетним потенціалом. На озброєнні бойовиків, зокрема, іранські дрони та ракети.

Ізраїль довгі десятиліття веде з Іраном обмежену війну. Мета Тегерана – знищення Ізраїлю. Нині ми можемо спостерігати загострення цієї війни. Я ще раз закликаю українських друзів — не треба думати, що це якісь сферичні бойовики-бомжі у вакуумі.

Окреме дякую тим українцям, хто висловив підтримку. Армія оборони Ізраїлю вже працює, хлопці на місцях, усі наші вороги будуть знищені.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/126694

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