Українським полоненим роздають фейкові газети з інформацією про поразку України

Для українських військових, що перебувають в російському полоні, почали друкувати фейкові газети, в яких йдеться про поразку ЗСУ та капітуляцію України, повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Такі «креативні самвидави» від російської федеральної служби безпеки імітують популярну українську та західну пресу, та призначені для полонених, що ув’язнені в СІЗО Ростова-на-Дону.

Загалом фейкові видання, що містять неправдиві відомості про повне захоплення України, насамперед покликані створити важелі маніпулятивного впливу на свідомість українських захисників, які потрапили в російський полон.

За словами засновника інтернет-ресурсу «Gulagu.net» В.Осєчкіна, таку маніпулятивну технологію використовують силовики рф, насамперед фсб та фсвп, для того, «щоб полонені підписували свідчення, наговорювали на себе і третіх осіб, з якими вони проходили службу».

Источник: sprotyv.info

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