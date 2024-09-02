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«Умереть же лучше за Христа. Это же гораздо лучше, чем от рака в больнице в памперсах» - російський поп

«Умереть же лучше за Христа. Это же гораздо лучше, чем от рака в больнице в памперсах» - російський поп

Ничего необычного, просто священник Валерий Сосковец из московской области убеждает прихожан в необходимости участия в военных действиях.

По его словам, для христианина война — это неизбежная часть жизни от крещения до смерти. Он добавил, что смерть в бою "за Христа" лучше, чем смерть от болезни в больнице. Сосковец также отметил, что любые переговоры и компромиссы следует рассматривать как "от лукавого".

Джерело: https://t.me/gulagru/70056

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