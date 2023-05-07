"Усі блоки Запорізької АЕС повністю зупинені"

Про це заявив так званий директор атомної станції від рососії Черничук

За його словами, "ЗАЕС обслуговується відповідно до всіх необхідних регламентів".

В "Енергоатомі" спростували заяви окупантів про "зупинку" Запорізької АЕС.

"Змін в роботі захопленої Запорізької АЕС немає. Станція не виробляє електроенергію та споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

П’ять енергоблоків перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок — у стані гарячого зупину", — наголошують на держпідприємстві.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/108522

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