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"Усі блоки Запорізької АЕС повністю зупинені"

Усі блоки Запорізької АЕС повністю зупинені

Про це заявив так званий директор атомної станції від рососії Черничук

За його словами, "ЗАЕС обслуговується відповідно до всіх необхідних регламентів".

В "Енергоатомі" спростували заяви окупантів про "зупинку" Запорізької АЕС.

"Змін в роботі захопленої Запорізької АЕС немає. Станція не виробляє електроенергію та споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

П’ять енергоблоків перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок — у стані гарячого зупину", — наголошують на держпідприємстві.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/108522

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