Ушла гулять и не вернулась. Под Харьковом третьи сутки ищут девочку

Правоохранители устанавливают местонахождение 16-летней жительницы Люботина Анастасии Кораблевой. Как сообщили в полиции, девочка вечером 29 января ушла гулять и до сих пор не вернулась.

Анастасия была одета в куртку цвета хаки, красную толстовку и темно-синие лосины с лампасами, обута кожаные высокие сапоги. Рост пропавшей - около 170 см, телосложение среднее, волосы рыжие, короткие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии Кораблевой, просят сообщать по телефону: (057)741-15-53 или 102.

Справка SQ. В Харьковской области ежемесячно пропадает в среднем пропадает 45-60 детей, преимущественно это подростки, которые сам уходят из дома, часто – из-за ссор с родственниками. При этом 97% пропавших детей находят в течение первых суток после их исчезновения.

Если ребенок в течение года два и более раз уходит из дома, то его ставят на профилактический учет ювенальной превенции. С ним проводится профилактическая работа, рассказывается его ответственность и права. Общаются с его окружением, в первую очередь, с семьей.

Инспекторы ювенальной превенции рекомендуют обращаться в полицию сразу после того, как стало понятно, что ребенок не пришел домой вовремя или не вышел на связь в заранее оговоренное время.

В случае если ребенок в назначенное время не выходит на связь или не вернулся домой, волонтеры рекомендуют родителям:

● сразу звонить в полицию;

● обращаться за помощью к волонтерам, которые ищут людей и детей;

● обзванивать людей, к которым ребенок мог пойти;

● распространять данные о ребенке по всем возможным социальным сетям;

● присоединяться к поискам, но при этом один человек всегда должен оставаться дома;

● не прекращать поиски ребенка ни на час.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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