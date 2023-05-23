Увага, Telegram: як соцмережа може стати зброєю масового ураження в руках ворога

Довідка Центру стратегічних комунікацій

Нині усі сервери популярної соцмережі перебувають у росії, тому спецслужби рф легко збирають інформацію, настрої, контакти українців і потім використовують їх для створення й поширення пропаганди та наративів кремля, розповідає політолог Микола Давидюк.

Чи безпечні інші популярні месенджери, які є альтернативи Telegram, де дізнаватися новини та які ще застосунки й соціальні мережі насправді пов’язані з росією?

Про все це – у новому відео на YouTube каналі SPRAVDI.

Джерело: https://t.me/spravdi/29400

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