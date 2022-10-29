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З російського полону вдалося повернути ще 52 українців

З російського полону вдалося повернути ще 52 українців

З російського полону вдалося повернути ще 52 українців. Це відбулось у рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед визволених - ті, хто був полонений окупантами в Маріуполі, на «Азовсталі», на Харківщині, Донеччині, у Бучі на Київщині, на острові Зміїний та на ЧАЕС.

Цього разу вдалося повернути додому бійців Сухопутні війська ЗС України, ВМС ЗС України, Державна прикордонна служба України, Сили територіальної оборони ЗСУ, Національна гвардія України, а також цивільних.

У результаті обміну на рідну землю повернулися солдати та офіцери, матроси, медики. Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому - 56. Частина звільнених українців мають бойові поранення або хронічні хвороби.

Триває робота над наступними обмінами. Україна робить усе можливе для повернення всіх Захисників та Захисниць, які перебувають у ворожому полоні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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