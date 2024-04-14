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За попередніми даними, Іран запустив по Ізраїлю 185 безпілотників і 146 ракет різного типу — The New York Times

За попередніми даними, Іран запустив по Ізраїлю 185 безпілотників і 146 ракет різного типу — The New York Times

Зокрема, йдеться про 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля", розповіли журналістам два ізраїльські чиновники.

Водночас, переважну більшість цілей ЦАХАЛ вдалося збити при підтримці військових США, Йорданії та Великої Британії, пише The Guardian.

NYT також повідомляє, що на даний момент інтенсивність обстрілів суттєво знизилася. Масована атака тривала понад п'ять годин.

Джерело: https://t.me/znua_live/143490

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Чиновники США побоюються, що Ізраїль може щось швидко зробити у відповідь на атаку Ірану, не замислюючись про можливі наслідки, - NBC.

За даними телеканалу, у Білому Домі після атаки на консульство Ірану в Сирії вважають, що ізраїльтяни "не завжди ухвалюють найкращі стратегічні рішення". Мовляв, вони самі спровокували ситуацію.

- Щось мене це зачіпило - звичайно, якщо викладене телеканалом правда. Тобто, відповідати ворогу, який відверто хоче тебе знищити, треба не на повну, а напівшишечки, напівракети і трошки сором`язливо. І так, щоб, не дай Бог, це не вплинуло на світові ціни на нафту.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18773

Новости портала «Весь Харьков»

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