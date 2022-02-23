За время работы уловителя мусора на Удах из реки изъяли 9 тонн отходов (ВИДЕО)

Если бы не Trash Killer в Харькове, к лету на реке Уды вновь появились бы мусорные острова.

Об этом заявил экоактивист — организатор и идеолог акции «Чистые Уды» Артем Приходько. Он также разместил на своей странице в facebook видео планового обслуживания (то есть очистки) мусорного уловителя.

«С момента установки прошло 3 месяца, и 3 и полных корзины мусора было изъято из уловителя. Вес полной корзины — около 3-х тонн. Если бы не уловитель, к лету на реке Уды были бы новые мусорные острова», — написал Приходько.

Он также сообщил, что в планах экоактивистов — установить подобные Trash Killer на других реках Украины, но «для этого нужны спонсоры».

Напомним первый в Украине мусорный уловитель запустили на Жихорской плотине на реке Уды в ноябре 2021 года. Плывущий по реке мусор задерживают понтоны, а затем отходы попадают в корзину мусоросборника. Мусор из корзины сортируют и утилизируют.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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