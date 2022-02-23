Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 96

За время работы уловителя мусора на Удах из реки изъяли 9 тонн отходов (ВИДЕО)

За время работы уловителя мусора на Удах из реки изъяли 9 тонн отходов (ВИДЕО)

Если бы не Trash Killer в Харькове, к лету на реке Уды вновь появились бы мусорные острова.

Об этом заявил экоактивист — организатор и идеолог акции «Чистые Уды» Артем Приходько. Он также разместил на своей странице в facebook видео планового обслуживания (то есть очистки) мусорного уловителя.

«С момента установки прошло 3 месяца, и 3 и полных корзины мусора было изъято из уловителя. Вес полной корзины — около 3-х тонн. Если бы не уловитель, к лету на реке Уды были бы новые мусорные острова», — написал Приходько.

Он также сообщил, что в планах экоактивистов — установить подобные Trash Killer на других реках Украины, но «для этого нужны спонсоры».

Напомним первый в Украине мусорный уловитель запустили на Жихорской плотине на реке Уды в ноябре 2021 года. Плывущий по реке мусор задерживают понтоны, а затем отходы попадают в корзину мусоросборника. Мусор из корзины сортируют и утилизируют.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове "Карсаны" изменили расписание и маршрут
Сегодня 08:55    87
Детей в школах Харькова учат, как вести себя в чрезвычайных ситуациях (ФОТО)
Сегодня 08:03    125
Под Харьковом девушка упала в десятиметровый колодец: фото с места происшествия
Сегодня 07:37    192
Харьковчане интересуются жильем на западе страны
Сегодня 07:08    202
В Харькове - свадебный бум
Сегодня 06:50    165
Больницам Харьковщины дадут 6,8 млн на кислородные станции
Сегодня 06:24    131
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    209
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    284
Роковини теракту: у Харкові згадують жертв вибуху біля Палацу спорту
22.02.2022 23:27    247
Требовала взятку: в Харькове будут судить бухгалтера госпредприятия
22.02.2022 08:55    292
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 