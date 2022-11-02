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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.11 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 73270 (+800) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2714 (+16) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5525 (+24) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1733 (+3) од,

РСЗВ / MLRS – 387 (+4) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 198 (+1) од,

літаків / aircraft – 277 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 258 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1438 (+23),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 397 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4153 (+10) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 154 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках / The occupiers suffered the biggest losses in the Avdiivka and Lyman directions

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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