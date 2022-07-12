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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07

особового складу / personnel - близько/ about 37470 (+70) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1649 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3829 (+1) од,

артилерійських систем / artillery systems – 838 (+0) од,

РСЗВ / MLRS - 247 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 109 (+0) од,

літаків / aircraft – 217 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 676 (+0),

крилаті ракети / cruise missiles - 155 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2699 (+3) од,

спеціальна техніка / special equipment - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Mykolaiv direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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