Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.12 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 12.12 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 94760 (+620) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2966 (+24) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 5928(+8) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1929 (+1) од,
РСЗВ / MLRS – 397 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 211 (+0) од,
літаків / aircraft – 281 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1617 (+4),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 592 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4544 (+4) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 169 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated
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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua