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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06

особового складу / personnel - близько/ about 32300 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1432 (+2) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3492 (+8) од,

артилерійських систем / artillery systems – 718 (+3) од,

РСЗВ / MLRS - 226 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 97 (+0) од,

літаків / aircraft – 213 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 585 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles - 125 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2460 (+5) од,

спеціальна техніка / special equipment - 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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