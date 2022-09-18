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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.09 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.09 орієнтовно

особового складу / personnel ‒ близько/ about 54480 (+230) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2210 (+8) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4718 (+17) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1309 (+3) од,

РСЗВ / MLRS – 312 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 168 (+0) од,

літаків / aircraft – 251 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 217 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 918 (+7),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 238 (+2),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3578 (+7) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 122 (+1).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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