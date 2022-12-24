Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 16

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.12 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 101430 (+480) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3006 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5994 (+8) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1988 (+4) од,

РСЗВ / MLRS – 418 (+4) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 212 (+0) од,

літаків / aircraft – 283 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1706 (+8),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4627 (+5) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kupiansk, Avdiyivka and Bakhmut directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Белой лады не будет: ликвидированных рашистов «списывают» задним числом
Сегодня 09:26    22
Центр, де консультуватимуть сім’ї захисників, які потрапили в полон або зникли безвісти, відкрився в Харкові
Сегодня 09:14    33
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 24 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 09:08    50
Окупанти остаточно знищили мурал «Мілана» у нескореному Маріуполі
Сегодня 09:04    66
"Не хватает пушечного мяса, оружия и связи"
Сегодня 08:54    74
Харківщина, 23 грудня
Сегодня 08:51    53
Зимові канікули в школах України: коли почнуться і скільки триватимуть в різних регіонах
Сегодня 08:43    87
Держкомтелерадіо звернеться до Google щодо заборони розповсюдження російської пропагандистської літератури
Сегодня 08:31    82
У "Дії" з'явилися судові рішення
Сегодня 08:09    87
ISW, 23 декабря
Сегодня 08:06    93
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 