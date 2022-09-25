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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09 орієнтовно

особового складу / personnel ‒ близько/ about 56700 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2275 (+13) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4832 (+25) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1368 (+7) од,

РСЗВ / MLRS – 328 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 171 (+1) од,

літаків / aircraft – 259 (+4) од,

гелікоптерів / helicopters – 220 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 966 (+10),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 241 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3701 (+20) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 130 (+4).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk ans Donetsk directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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