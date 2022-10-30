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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно

Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках / Іt was a good day, the occupiers suffered the biggest losses in the Donetsk and Lyman directions

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 30.10 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 71200 (+950) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2672 (+13) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5453 (+52) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1724 (+16) од,

РСЗВ / MLRS – 383 (+3) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 197 (+2) од,

літаків / aircraft – 274 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 252 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1412 (+6),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 352 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4120 (+13) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 154 (+2).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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