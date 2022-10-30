Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно
Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках / Іt was a good day, the occupiers suffered the biggest losses in the Donetsk and Lyman directions
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 30.10 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 71200 (+950) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2672 (+13) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 5453 (+52) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1724 (+16) од,
РСЗВ / MLRS – 383 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 197 (+2) од,
літаків / aircraft – 274 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 252 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1412 (+6),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 352 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4120 (+13) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 154 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia #ВІРЮвЗСУ
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua