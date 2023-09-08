Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:52
Просмотров: 88

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 08.09.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 267540 (+640) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 4529 (+23) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 8726 (+23) од,

артилерійських систем / artillery systems – 5753 (+31) од,

РСЗВ / MLRS – 754 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 507 (+1) од,

літаків / aircraft – 315 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4570 (+29),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1455 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8264 (+47) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 860 (+1).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Із 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік
Сегодня 09:27    33
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 вересня 2023 року
Сегодня 09:11    55
СБУ повідомила про підозру кримчанину-зраднику, який обстрілював з гранатомета позиції ЗСУ під Роботиним
Сегодня 09:04    64
Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях – черговий фарс, у який не повірить ніхто у цивілізованому світі
Сегодня 08:43    70
Харківщина, 8 вересня
Сегодня 08:33    64
Вся зброя, яку замовляла Україна
Сегодня 08:22    99
CNN: Илон Маск саботировал украинскую атаку на Севастополь в 2022 году
Сегодня 08:12    86
За чертой бедности в россии находится десятая часть жителей
Сегодня 08:03    83
Осколки в Румынии, новый министр обороны, Эрдоган, Блинкен и "никакого мира"
Сегодня 07:53    103
«Срочников было человек 300… Их отправили на белгород, курск» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:44    96
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 