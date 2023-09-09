Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.09.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 268140 (+600) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 4544 (+15) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 8739 (+13) од,
артилерійських систем / artillery systems – 5789 (+36) од,
РСЗВ / MLRS – 757 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 508 (+1) од,
літаків / aircraft – 315 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4588 (+18),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1455 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 19 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8298 (+34) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 870 (+10).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua