Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.09.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.09.23 were approximately: особового складу / personnel ‒ близько/ about 263490 (+470) осіб / persons, танків / tanks ‒ 4459 (+23) од, бойових броньованих машин / APV ‒ 8613 (+9) од, артилерійських систем / artillery systems – 5530 (+23) од, РСЗВ / MLRS – 735 (+1) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 500 (+0) од, літаків / aircraft – 315 (+0) од, гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4421 (+4), крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1445 (+0),

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

