Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.04.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 453650 (+890) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 7174 (+5) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 13765 (+20) од,
артилерійських систем / artillery systems – 11552 (+34) од,
РСЗВ / MLRS – 1046 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 758 (+2) од,
літаків / aircraft – 347 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9235 (+34),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2089 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15459 (+63) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 1905 (+12)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua