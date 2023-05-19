Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 73

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.05.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 201760 (+660) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3777 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7377 (+4) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3210 (+12) од,

РСЗВ / MLRS – 564 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 319 (+1) од,

літаків / aircraft – 308 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2769 (+10),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1011 (+21),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6083 (+10) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 419 (+1).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти вивозять майно зі шкіл Запорізької області – ЦНС
Сегодня 09:38    30
Будував систему охорони здоров’я на окупованих територіях Куп’янщини — депутата судитимуть за колабораціонізм
Сегодня 09:15    60
Харківщина. 19 травня
Сегодня 09:07    74
Украина должна избавится от советской системы тарифов
Сегодня 09:03    93
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:59    78
Київ та москва погодилися на пропозицію Папи Римського Франциска прийняти його спецпосланців
Сегодня 08:51    79
НАТО вперше з часів холодної війни розробляє секретний план на випадок війни з росією — Reuters
Сегодня 08:40    87
Суддя-колядник 2.0
Сегодня 08:28    92
Ночная массированная атака рф по Украине: что известно сейчас?
Сегодня 08:20    111
Норвегия поставит Украине восемь РСЗО большой дальности M270
Сегодня 08:18    94
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 