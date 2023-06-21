Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 21.06.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 222000 (+540) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 4006 (+9) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 7771 (+21) од,
артилерійських систем / artillery systems – 3920 (+32) од,
РСЗВ / MLRS – 615 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 375 (+3) од,
літаків / aircraft – 314 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 306 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3428 (+35),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1214 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6667 (+22) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 539 (+8).
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua