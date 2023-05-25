Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:00
Просмотров: 108

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.05.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 205260 (+500) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3795 (+3) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7432 (+8) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3359 (+20) од,

РСЗВ / MLRS – 570 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 327 (+0) од,

літаків / aircraft – 309 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 296 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2907 (+36),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1015 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6148 (+2) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 444 (+4).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

25 травня 1709 року московські війська зруйнували Чортомлицьку Січ
Сегодня 10:00    48
Китай підтримає ініціативи Європи щодо України, які виходять із першопричин "кризи"
Сегодня 09:52    61
Изучение путиным французской карты должно быть интересным только психиатрам
Сегодня 09:39    79
В россии на ЕГЭ-2023 будут карты без захваченных территорий Украины — портал Daily Storm
Сегодня 09:27    85
Які ознаки фашизму має рашизм?
Сегодня 09:15    85
Винищувачі F-16 ефективно захищатимуть українців від крилатих ракет Х-101 і Калібр
Сегодня 09:05    85
Бєлгород налякан...
Сегодня 08:54    126
Харківщина. 25 травня
Сегодня 08:50    89
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 травня 2023 року
Сегодня 08:46    90
Низку свят відзначатимемо за Новоюліанським календарем
Сегодня 08:43    103
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 