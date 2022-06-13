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захарова заявила, що рф може завдати ядерного удару по Польщі

захарова заявила, що рф може завдати ядерного удару по Польщі

Офіційний представник МИД РФ Марія Захарова заявила, що депутат Європарламенту від Польщі, екс-глава МЗС країни Радослав Сікорський, який запропонував повернути Україні ядерну зброю через порушення Росією Будапештського меморандуму, ставить під удар польський народ.

Джерело: Захарова у Telegram

Дослівно: "Польські політики, які контролюються американським приводним ременем, проявляють екстремістську ідеологію, розповсюджують ненависть, розпалюють конфлікти, а тепер ще й загрожують планеті порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Але найголовніше – вони ставлять під удар польський народ, який втягують у ядерний переділ світу".

Що передувало: Депутат Європейського парламенту та колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Україні ядерне озброєння. Він аргументував це тим, що Росія порушила взяті на себе зобов'язання у рамках Будапештського меморандуму поважати суверенітет та територіальну цілісність України, тому доречно повернути Києву ядерну зброю, від якої українці добровільно відмовилися.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що у разі реалізації пропозиції Сікорського щодо надання ядерного озброєння Україні можливий ядерний конфлікт знищить Європейський континент.

Довідково: Україна добровільно утилізувала весь свій ядерний боєзапас відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року. Згідно з ним, Україні гарантували недоторканність кордонів та суверенітету. Серед гарантів була також Російська Федерація. РФ у 2014 році незаконно анексувала український Крим і через своїх маріонеток вела війну на Донбасі, а з 24 лютого 2022 року розпочала відкрите повномасштабне вторгнення в Україну.

Источник: pravda.com.ua

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