Зайві сплати за електроенергію: прокуратура їх знайшла в окупованому Сєвєродонецьку

Господарський суд Луганської області (зараз знаходиться у Харкові) стягнув з ТОВ "Енерджі Трейд Груп" ("ЕТГ") переплату за енергетичні послуги, які воно отримало від КП "Сєвєродонецькліфт".

Про це свідчить ухвала суду від 27 серпня.

На початку 2021 року комунальне підприємство "Сєвєродонецькліфт" уклало п’ять угод з ТОВ "Енерджі Трейд Груп" про постачання електроенергії. Зокрема, за лотом №2 на найбільшу суму - 2,52 млн грн. Вартість 1 кВт/год становила 1,88 грн.

В подальшому сторони уклали дев’ять додаткових угод, згідно з якими були зменшені об'єми постачання електроенергії та сума контракту - до 1,25 млн грн. "Сєвєродонецькліфт" перерахував ці кошти постачальнику.

Згідно з додатковою угодою №8 від 31.08.2021, відносно якої прокуратура звернулася до суду, ціна електричної енергії була збільшена. У лютому-березні та серпні-грудні вона зросла до 2,2 грн за 1 кВт/год.

Підставою для укладання додаткової угоди № 8 стала цінова довідка Харківської торгово-промислової палати (ТПП) від 28.08.2021, у якій зазначено, що за інформацією ДП "Оператор ринку" середньозважені ціни на "на добу наперед" (РДН) за перші двадцять днів липня 2021 року становили 1332 грн за мВт/год, а за перші 20 днів серпня - 2102 грн за мВт/год. Відповідно зростання сягнуло +58%

В результаті, за додатковою угодою №8 ТОВ "ЕТГ" збільшило ціну на електричну енергію за 1 кВт*год на 17%.

Суд встановив, що наданий "ЕТГ" документ Харківської ТПП має довідкові дані, не містить інформації щодо коливання ціни електричної енергії в бік збільшення на час подання своєї пропозиції та укладання договору (25.01.2021). А також не містить досліджень коливання ринку. І тому не є належним документальним обґрунтуванням зростання ціни. Крім того, довідка носить фактографічно-інформаційний характер.

Також приватна компанія не обґрунтувала, чому підвищення цін на ринку зумовлює неможливість виконання договору, не зазначив причини, через які виконання угоди стало для нього невигідним тощо.

В результаті, суд визнав недійсною додаткову угоду № 8 та стягнув з ТОВ "Енерджі Трейд Груп" 154 тис грн на користь Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

Наразі засновниками ТОВ "Енерджі Трейд Груп" вказані ЕТГ ГРУП ЛТД (Велика Британія), Володимир Шведкий та Олексій Бондаренко. "Енерджі трейд груп" разом з братом екс-заступника директора ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" Русланом Журилом Миколою заснували з десяток компаній з групи "ЕТГ Солар".

Сєвєродонецьк з 2022 року перебуває під окупацією рф.

Джерело: epravda.com.ua

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