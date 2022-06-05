Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:52
Просмотров: 106

Закінчити війну означає більше думати про український народ

Закінчити війну означає більше думати про український народ

«Закінчити війну означає більше думати про український народ»: професор з Єлю докладно пояснив, чому Захід не має поступатися путіну

Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер докладно пояснив у себе в Twitter, чому росія вже загнана у кут і їй не можна дати відступити.

● росія та її армія не загнані в кут, вони агресори. Розбиті російські підрозділи просто відступають до рф.

● путін є диктатором, що контролює усі російські ЗМІ та править у віртуальній реальності, де завжди є шлях до втечі. Його не можна загнати у кут в Україні, бо Україна — реальна. Якщо він зазнає поразки у цій війні, він просто оголосить про перемогу на ТБ.

● Втеча — це зміна порядку денного, і путін постійно цим користується. Після вторгнення в Україну у 2014 році російські ЗМІ швидко перейшли на Сирійську тему у 2015. Цієї зими російські ЗМІ так само швидко перейшли від заяв про нереальність вторгнення в Україну до заяв про неминучість цього вторгнення.

● розмови про необхідність дати путіну «зберегти лице» та «вийти» з війни лише веселять керівництво рф та затягують реальну війну.

● Україна – це зовсім інша історія, з демократично обраним президентом, незалежними ЗМІ та здоровим суспільством. Зеленський покладається на народ України і зобов’язаний зважати на його думку при прийняті важливих рішень. Він не може просто змінити тему.

● На відміну від російських солдатів, українцям більше нікуди подітися. Вони не можуть просто поїхати додому, бо війна у них вдома.

● Закінчити війну означає більше думати про український народ та його майбутнє. І менше турбуватися про проблеми, яких насправді у путіна немає.

Источник: https://t.me/spravdi/9942

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Жители 5 громад Харьковщины не получат выплаты как переселенцы (СПИСОК)
Сегодня 10:21    26
російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС
Сегодня 10:08    39
262 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:55    52
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06
Сегодня 09:43    55
Що приніс «руській мір» у Циркуни (ФОТО)
Сегодня 09:30    104
Это был самый большой деревянный храм Украины
Сегодня 09:17    99
У рф заявили, що регулярно «збивають літаки з західною зброєю» над Одесою. В Україні рознесли цей фейк
Сегодня 09:05    109
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 5 червня 2022 року
Сегодня 08:58    110
Австралія заявила, що китайський винищувач перехоплював її спостережний корабель
Сегодня 08:40    91
ISW: РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але українська оборона міцна
Сегодня 08:28    94
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 