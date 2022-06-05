«Закінчити війну означає більше думати про український народ»: професор з Єлю докладно пояснив, чому Захід не має поступатися путіну

Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер докладно пояснив у себе в Twitter, чому росія вже загнана у кут і їй не можна дати відступити.

● росія та її армія не загнані в кут, вони агресори. Розбиті російські підрозділи просто відступають до рф.

● путін є диктатором, що контролює усі російські ЗМІ та править у віртуальній реальності, де завжди є шлях до втечі. Його не можна загнати у кут в Україні, бо Україна — реальна. Якщо він зазнає поразки у цій війні, він просто оголосить про перемогу на ТБ.

● Втеча — це зміна порядку денного, і путін постійно цим користується. Після вторгнення в Україну у 2014 році російські ЗМІ швидко перейшли на Сирійську тему у 2015. Цієї зими російські ЗМІ так само швидко перейшли від заяв про нереальність вторгнення в Україну до заяв про неминучість цього вторгнення.

● розмови про необхідність дати путіну «зберегти лице» та «вийти» з війни лише веселять керівництво рф та затягують реальну війну.

● Україна – це зовсім інша історія, з демократично обраним президентом, незалежними ЗМІ та здоровим суспільством. Зеленський покладається на народ України і зобов’язаний зважати на його думку при прийняті важливих рішень. Він не може просто змінити тему.

● На відміну від російських солдатів, українцям більше нікуди подітися. Вони не можуть просто поїхати додому, бо війна у них вдома.

● Закінчити війну означає більше думати про український народ та його майбутнє. І менше турбуватися про проблеми, яких насправді у путіна немає.

Источник: https://t.me/spravdi/9942

Новости портала «Весь Харьков»